ملا طلال يعلن البدء في تنفيذ ميناء الفاو الكبير بالعراق

2020/09/15 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الأخير تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير، فيما اشار ...

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