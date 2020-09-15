ضبط مضافات واعتدة لداعش في عملية أمنية بديالى

2020/09/15 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، ضبط مضافات لداعش الإرهابي تضم أعتدة وأسلحة خلال عملية أمنية في ديالى.

وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عملية نوعية انطلقت من استخبارات لواد٢٤ وقوة من ف ٢ ل ٢٤ على ضوء معلومات استخبارية دقيقة “.

وأضاف، أن “العملية النوعية انطلقت في منطقة توكل شمال المقدادية و تم العثور من خلالها على ثلاث مضافات وتحوي تلك المضافات على قنابر هاون ومواد لوجستية وطبية وأسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة”.

وأوضح، أنه “تم العثور أيضا على ومواد لصنع العبوات ورمانات يدوية وملابس عسكرية وأجهزة اتصال يستخدمها العدو لشن الهجمات على القوات الأمنية وكانت هذا المضافات المعقل الرئيسي لعدو في المنطقة”.



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