روسيا تبدأ اختبار عينات لقاح كورونا للحيوانات

2020/09/15 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفاد رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية سيرغي دانكفيرت إن العينات التجريبية من لقاح فيروس كورونا للحيوانات، والتي يجري تطويرها في روسيا، ستكون جاهزة في أكتوبر/تشرين الأول.

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