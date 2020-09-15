نائب يدعو الحكومة الى منع الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بغداد

2020/09/15 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بغداد وتقديم المهاجمين للعدالة.

وقال الدراجي في تغريدة على منصة تويتر، ان “الهجوم على البعثات الدبلوماسية في شوارع بغداد عمل مدان ويؤثر بصورة سلبية على سمعة العراق دوليا”.

واضاف اننا “اذ نستنكر الهجوم على البعثة الدبلوماسية البريطانية اليوم فاننا ندعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الافعال وتقديم المهاجمين للعدالة”.

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