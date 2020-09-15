2020/09/15 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، ان مصطفى الكاظمي صادر قرارات مجلس الوزراء بالتعاون مع مدير مكتبه القاضي رائد جوحي.

وقال العكيلي لـ /المعلومة/ إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي احتكر القرارات الاخيرة بينه وبين مدير مكتبه القاضي رائد جوحي دون الرجوع الى اراء مجلس الوزراء “.

وأضاف، أن “الكاظمي لم يبتعد عن قضية الوكالات التي اصبحت عبارة عن فوضى إدارية خصوصا وان الاسماء لم تعرض على البرلمان ولم يتم اشعار المجلس بها”.

واعتبر أن “مهمة الكاظمي اجراء انتخابات مبكرة والابتعاد عن هذه الخطوات بالوكالة لانه خرق واضح للقانون”.

واتهم النائب امجد العقابي، الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوضع شخصيات متهمة بالفساد في مناصب إدارية مهمة، في حين أعلنت بعض القوى السياسية الرئيسية كالفتح وسائرون ودولة القانون رفضهم لقائمة التعيينات الأخيرة.



انتهى / 15خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: الكاظمي ومدير مكتبه يحتكران قرارات مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: الكاظمي ومدير مكتبه يحتكران قرارات مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).