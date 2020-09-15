لجنة نيابية: تحركات لتخصيص 5% من مجمعات وزارة العمل للمعاقين

2020/09/15 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الثلاثاء، عن تحركات لتخصيص 5% من المجمع السكني قرب مطار المثنى لذوي الاعاقة.

وقال عضو اللجنة اسعد العبادي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة استضافت عدد من المعاقين للوقوف على مطالبهم اضافة الى مسؤولين في وزارتي الشباب ووزارة العمل لمناقشة تمرير قانون المعاقين”.

واضاف ان “اللجنة تجري تحركات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتخصيص 5% من شقق المجمعات السكنية التابعة لوزارة العمل قرب مطار المثنى للمعاقين”.

واوضح العبادي ان “اللجنة بانتظار رد الوزارة وهناك قبول مبدئي بالامر”.انتهى25و

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