2020/09/15 | 19:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، عن عقوبات امريكية جديدة تطال شركة جنوب السودان.وقال بومبيو في تغردية على {تويتر}" اليوم ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة نبع المحدودة ، وهي شركة يملكها أو يسيطر عليها رجل أعمال تم تعيينه سابقًا لتورطه في الفساد مع كبار المسؤولين في جنوب السودان".واضاف" سنحاسب أولئك الذين يقوضون عقوباتنا الاقتصادية".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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