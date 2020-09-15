الرئيس اللبناني يغرد: حلول المشاكل لا تكون الا بالتفاهم وليس بالعناد والتصلّب

2020/09/15 | 19:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:كالفرات نيوز} اطلق الرئيس اللبناني، ميشيل عون، اليوم الثلاثاء، تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية.وقال عون في تغريدته على {توتير}" في اليوم العالمي للديمقراطية فلنتذكّر جميعاً أن حلول المشاكل لا تكون الا بالتفاهم وليس بالعناد والتصلّب، وما خلا ذلك الفشل الذريع والخسارة للجميع".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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