صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/15 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لـ 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، سجلت خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ، كما نشره مدير صحة الكرخ د.



جاسب الحجامي، وتلقته (بغداد اليوم) "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم وكالاتي:

عدد الاصابات 784 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————— 26ابو دشير —————4الاسكان —————17الاعلام —————20البياع —————40التاجي —————43التراث —————10الحرية —————20الخطيب —————4الــدورة —————38الدولعي —————10الرحمانية —————12السيدية —————16الشالجية —————1الشرطة الخامسة —————6الشرطة الرابعة —————7الشعلة —————40الصالحية —————1الطارمية —————12العامرية —————29العطـيـفيـة —————22الغزاليـة —————34القادسيـة —————20الكاظميـة —————22اللطيـفيـة —————12المحمودية —————61المـعالـف —————6المنصور —————19الوشاش —————-1اليوسفية —————11اليـرموك —————45حي الجامعة —————27حي الجهاد —————59حي العامل —————32حي العدل —————23حي الفرات —————- 1ســويـب ————— 6مجمع المطار ————— 1ناحية الرشيد ————— 3جانب الرصافة ————— 8محافظة ذي قار ————— 5محافظة واسط ————— 1محافظة ديالى ————— 1محافطة بابل ————— 4محافظة كربلاء ————— 3

الشفاء: 460 حالة.

الوفيات: 3 حالات

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