التقاعد تعلن إنجاز 60 ألف معاملة جديدة وتحدد موعد صرف مكافأت نهاية الخدمة

2020/09/15 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنجاز 60 ألف معاملة تقاعدية وصرف رواتب المستفيدين منها، فيما اشارت إلى اتخاذ آلية جديدة في العمل لتسهيل إنجاز معاملات المتقاعدين بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار السعدي قوله إن "هنالك اهتماما ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي، بتسهيل إنجاز معاملات المتقاعدين وصرف مستحقاتهم".

وأضاف أن "هيأة التقاعد باشرت منذ اليوم الأول لنفاذ قانون رقم 26 لسنه 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014، بوضع خطة على مستوى بغداد وفروعنا في المحافظات، وبإشراف مباشر من قبل رئيس الهيأة لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات".

وأشار إلى أنه "تم إطلاق نظام إنجاز المعاملة الإلكترونية، الذي يبدأ من دائرة الموظف وينتهي باستلام الهوية التقاعدية، حيث تم نشره في جميع الوزارات والتشكيلات التابعة لها، وتدريب موظفيهم للعمل على النظام".

وأكد السعدي "إنجاز أكثر من 60 ألف معاملة تقاعدية، وتم صرف رواتبهم"، مبيناً أن "الهيأة استمرت بالعمل في فترة حظر التجوال الشامل، من خلال فرق جوالة تذهب إلى محل سكن المتقاعد، حيث أنجزت أكثر من 20 ألف إضبارة في بغداد والمحافظات، وإيصال الهويات إلى محل سكناهم".

ولفت إلى أن "الهيأة شكلت فرقاً من موظفيها تذهب إلى دائرة الموظف المحال إلى التقاعد، ويتم إنجاز معاملته التقاعدية داخل الدائرة".

وفيما يخص مكافآت نهاية الخدمة، بين أنه "بداية الأسبوع الجاري تم صرف الوجبة الثالثة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين المدنيين، ووجبة تموز وأب للمتقاعدين العسكريين".

وتابع "أما الوجبات المتبقية سيتم رفعها تباعاً في حال ورود التمويل المالي، علماً أن جميع البيانات مثبتة على النظام الإلكتروني، حيث لا يتطلب الموضوع مراجعة المتقاعدين، وسوف تصلهم رسائل على هواتفه".

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