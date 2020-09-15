العدل: افتتاح مجمعات عدلية جديدة خلال المرحلة المقبلة

2020/09/15 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن وزير العدل سالار عبد الستار، عن افتتاح مجمعات عدلية جديدة خلال المرحلة المقبلة في المحافظات.وقال عبد الستار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك مجمعات عدلية بلغت مراحل العمل فيها 80 إلى 95 بالمئة من الإنجاز،منها مجمعا الكوفة في محافظة النجف ،والنعمانية في محافظة واسط".واوضح :" ان الوزارة عازمة على استكمال جميع المشاريع السابقة خلال المرحلة المقبلة ،التي بدئ العمل بها منذ سنوات".وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، عن اعداد خطة كاملة لتطوير واقع الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات، مشيرة الى ان هذه الخطة من شأنها ايجاد مجمعات عدلية توفر الظروف الملائمة للموظف والمراجع على حد سواء./انتهى9

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