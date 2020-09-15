الداخلية الإيرانية تمنع تحرك الزوار باتجاه الحدود العراقية

2020/09/15 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت لجنة شؤون زيارة الأربعينية في وزارة الداخلية الإيرانية، عن منع أي مسيرات أو تحركات جماعية تحت أي عنوان باتجاه الحدود الغربية.وقالت اللجنة في بيان انه "تقرر منع تحرك أي زائر إيراني باتجاه العراق، في أيام شهر صفر بمناسبة إحياء ذكرى زيارة الأربعينية، بالنظر لتفشي فيروس كورونا في العراق، وإعلان الحكومة العراقية عدم استقبال الزوار من الدول الأخرى وفرض سياسات الحجر الصحي في العراق".ودعت اللجنة "الزوار الإيرانيين إلى عدم الالتفات للشائعات والمطالب التي تنشر في المواقع غير الموثوقة بهذا الشأن".يشار إلى أن سفير إيران في بغداد ايرج مسجدي، أكد امس الاثنين، (7 أيلول 2020) أن العراق لن يستقبل أي زائر أجنبي، بمن فيهم الزوار الإيرانيون، لأداء مراسم الأربعينية، لهذا العام./انتهى10

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