2020/09/15 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن الاستنفار الكامل لاسطول الوزارة وذلك مع قرب ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وقال الشبلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزارة النقل باشرت استعداداتها المبكرة من خلال تسخير آلاف المركبات والباصات مختلفة السعات ، بالاضافة الى القطارات ، لاستيعاب الحشود المليونية التي ستتوجه صوب قبلة الاحرار لاحياء ذكرى الاربعين".واكد ان "وزارة النقل تسعى جاهدة لتسخير كافة الجهود وتوفير وسائل النقل خدمةً للزائرين ، وستعمل على تذليل كافة المشاكل والمعوقات حتى اتمام الزيارة ،وذلك من خلال خبرات كوادرها المتراكمة وتكاتف الجهود لانجاح الزيارة"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تستنفر اسطولها استعدادا لزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تستنفر اسطولها استعدادا لزيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).