امانة بغداد تصادر عدد من مضخات غسل السيارات المتجاوزة في العاصمة

2020/09/15 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة مضخات غسل السيارات المتجاوزة.



في بعض مناطق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في الامانة، قامت بأجراء حملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المتمثلة برمبات غسل السيارات مع مصادرة عدد من المضخات المستخدمة للغرض ذاته والمنصوبة بشكل غير نظامي على الارصفة ضمن شارع الصناعة في منطقة البلديات المحلة 734”.

واضافت، “كما تم ازالة عدد من المشوهات واللافتات المتجاوزة ضمن شارع القدس ضمن نفس القاطع البلدي”.

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