احمد ثائر يجدد عقده مع سلة الكهرباء

2020/09/15 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن لاعب كرة السلة الشاب احمد ثائر، تجديد عقده مع فريقه الكهرباء في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ثائر ل/ المعلومة/ إنه “لم أفكر بمغادرة اسوار الكهرباء فانا أحب الفريق جداً وأتمنى ان اقدم كل ما لدي من اجل تحقيق طموحات الكادر التدريبي والإدارة”.

وأضاف “من اجل هذا كله وبحثاُ عن الاستقرار، قررت تجديد عقدي مع الفريق لمدة موسمين، لن ادخر جهداً في مساعدة الفريق وتحقيق اقصى طموحاته”.

يذكر ان اتحاد السلة قرر الغاء منافسات الموسم الماضي من الدوري السلوي الممتاز وحدد الأول من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد.انتهى ٢٥

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