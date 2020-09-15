بعد إثارته الجدل.. فادي خفاجة لـ”المستقلة”: أحتاج فرصة حقيقة وهذا موقف المنتجين تجاهي

2020/09/15 | 19:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أثار الفنان المصري فادي خفاجة ، الجدل ، حوله ، على مدار اليومين الماضيين ، بعدما نشر منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:” طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول؟، […]

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