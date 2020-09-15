بالصور.. مصادرة {رمبات} ومضخات ماء متجاوزة في البلديات

2020/09/15 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} صادرت أمانة بغداد مضخات غسل السيارات المتجاورة في منطقة البلديات شرق العاصمة.





وذكر بيان للامانة ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في الامانة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المتمثلة برمبات غسل السيارات مع مصادرة عدد من المضخات المستخدمة للغرض ذاته والمنصوبة بشكل غير نظامي على الارصفة ضمن شارع الصناعة في منطقة البلديات المحلة 734 ".

وأشار الى "إزالة عدد من المشوهات واللافتات المتجاوزة ضمن شارع القدس ضمن نفس القاطع البلدي".

عمار المسعودي

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