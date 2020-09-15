2020/09/15 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

195 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير العدل، سالار عبدالستار، الثلاثاء، قرب افتتاح مجمعات عدلية جديدة في المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وذكر عبدالستار، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (15 أيلول 2020)، ان "هنالك مجمعات عدلية بلغت مراحل العمل فيها 80 إلى 95 بالمئة من الإنجاز، منها مجمعات الكوفة في محافظة النجف، والنعمانية في محافظة واسط".

وتابع، أن "الوزارة عازمة على استكمال جميع المشاريع السابقة خلال المرحلة المقبلة، التي بدء العمل بها منذ سنوات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل عن إعداد خطة كاملة لتطوير واقع الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن هذه الخطة من شأنها إيجاد مجمعات عدلية توفر الظروف الملائمة للموظف والمراجع على حد سواء.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن قرب افتتاح مشاريع جديدة في المحافظات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن قرب افتتاح مشاريع جديدة في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).