مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية من والى العالم .. قريبا

2020/09/15 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الحكومة السورية، عن استئناف نشاط الحركة الجوية عبر مطار دمشق الدولي بعد اسبوعين من الآن.وقال المسؤول الاعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل في تصريح صحفي إن "الحركة الملاحية في مطار دمشق الدولي ستستأنف في اليوم الأول من شهر تشرين الأول القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ، بما يضمن تطبيقا صارما لشروط ومعايير السلامة العامة للمسافرين والطواقم الأرضية والجوية".وأضاف خليل أن "قرار استئناف حركة الطيران في بقية المطارات السورية، سيتم اتخاذه وفقا للتقييمات التي سترد عبر تجربة افتتاح مطار دمشق الدولي".وأوضح :" ان الجهات الوصائية في المديرية العامة للطيران المدني والشركة السورية للطيران ي، تعكف على برمجة جداول الرحلات الصادرة والعابرة، بما يتوافق مع اوضاع محطات المنبع والمصب، والاجراءات المتبعة في الدول التي ستستأنف إليها الرحلات"./انتهى10

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