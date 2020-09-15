مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية برئاسة الكاظمي ويتخذ عدة قرارات/ موسع

2020/09/15 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وتمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.وذكر بيان للمجلس تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان وزير الصحة والبيئة استعرض آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، واجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات".كما قدّم وزير الكهرباء شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى انتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الانتاج، واجراءاتها في مجال الصيانة والانتاج ".وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال، اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات منها تأييد مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.وتمت الموافقة على اقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالامر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.كما تمت الموافقة على قيام وزارة التخطيط بادراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة انبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة اجمالية مقدارها (2925000000 ) ، ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الاشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.وتقرر قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.وجرت خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بازالة المعوقات بشأن تنظيمها.ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من مستشار رئيس الوزراء ، ممثل عن ديوان الرقابة المالية ، مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع ، يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة./انتهى9

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