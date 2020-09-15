2020/09/15 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله فيما اصدر عدد من القرارات : أولا/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم المركز الخبري الوطني.

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