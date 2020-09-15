2020/09/15 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – تحدث وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، عن أضرار اتفاق “أوبك+” على الاقتصاد العراقي، وما يمكن أن يلحقه من أزمات في البلد النفطي.وقال بحر العلوم إن “التزام العراق باتفاق أوبك+ سيعني حرمانه من 750 ألف برميل نفط يوميا، وهذا يعني خسارته نحو 50 مليار دولار على مدى العامين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يخسر 50 مليار دولار بسبب “أوبك+” المركز الخبري الوطني.

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