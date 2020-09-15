حكومة كوردستان تبحث زيارة الكاظمي وموازنة 2020

2020/09/15 | 19:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء في اقليم كوردستان يوم غد الاربعاء جلسة يقدم خلالها رئيس الحكومة مسرور بارزاني ملخصا عن الزيارة التي قام رئيس الحكومة العراقية الاتحادية مصطفى الكاظمي الى كوردستان.

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