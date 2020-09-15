ترامب: خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل

2020/09/15 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.

وقال ترامب خلال بدء توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع اسرائيل، في البيت الأبيض، إن اليوم “تاريخي للسلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف، “أرحب بالقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة ودول أخرى ستنضم”.

وأوضح ترامب، “أجريت مباحثات مع العاهل السعودي ومع ولي العهد ولديهما عقل منفتح وسينضمان إلى السلام”.

واشار إلى أنه “سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط”.

وستتم مراسم التوقيع بحضور ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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