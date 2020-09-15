معهد التطوير البرلماني ينظم دورة عن ادارة المكاتب والسكرتارية

2020/09/15 | 20:00 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نظم معهد التطوير البرلماني بحضور الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله سيريني ونائب الامين العام للشؤون الادارية صادق جمعة ومدير عام المعهد سعد فياض ومدير عام الدائرة الاعلامية محمد ابو بكر، اليوم الثلاثاء، دورة عن ادارة المكاتب والسكرتارية لموظفي المجلس.

وفي مستهل الدورة التي عقدت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وتستمر ليومين، اثنى امين عام مجلس النواب على جهود مدير عام معهد التطوير البرلماني لدور المعهد في تطوير العمل الإداري في المجلس.

وشدد امين عام المجلس على الحرص والجدية في اداء العمل الشامل من قبل الموظفين وفقا لاساليب الإدارة الحديثة من اجل ان يكونوا عناصر فاعلين في مؤسساتهم بغية الاسهام بإصلاح اي خلل والقيام بالواجب الموكل اليهم، داعيا الى التعلم والتطور بشكل مستمر لتحقيق التقدم في أداء المؤسسة والوصول الى الأهداف المنشودة.

واكد سيريني حرص مجلس النواب ممثلاً بالأمانة العامة على تطوير وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية ومختلف دول العالم في مجال تبادل الخبرات وإقامة الدورات التطويرية من اجل النهوض بواقع العمل وتنمية قدرات الموظفين.

من جهته، بين مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض ان دورة ادارة المكاتب والسكرتارية تعد من ضمن خطة التدريب السنوية لعام 2020 بهدف تطوير مهارات موظفي المجلس وتنميتها بالشكل الأمثل.

وأضاف فياض ان المعهد سيستمر بإقامة الدورات التدريبية والورش والندوات للنواب وموظفي المجلس من اجل اكتساب معلومات ومهارات تخدم العمل في المؤسسة التشريعية، لافتا إلى أن المعهد يمتلك برامج متنوعة لدورات في مختلف الاختصاصات.

وشهد اليوم الاول للدورة التي يحاضر فيها عمر صفاء طه المدير العام في الامانة العامة لمجلس النواب طرح محاور تتعلق بتعريف السكرتارية والقواعد الأساسية والمهارات التي لابد أن تتوفر بمن يشغل هذه الوظيفة.

كما تطرق المحاضر الى أنماط السكرتارية وتشمل النمط البصري والسمعي والعددي والعاطفي مع شرح مفصل لكل نمط ومميزاته في أداء المهام الموكلة الى الموظف، فضلا عن عرض أهمية السكرتارية ودورها في مجال التنظيم والتخطيط ورقابة ودقة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.

وتناول المحاضر انواع السكرتارية التي تشمل السكرتارية العامة والسكرتارية التخصصية والسكرتارية الخاصة وتعريف وظيفة مدير المكتب ومهاراته وخصائص بالإضافة إلى أصول السكرتارية.

وتخلل الدورة في يومها الأول مناقشات وتبادل الاراء والافكار بين المحاضر والمشاركين بشأن تطور العمل الوظيفي وآليات عمل السكرتارية وما يتعلق بادارة المكاتب في المؤسسات.

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