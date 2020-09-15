كورونا-كوفيد 19:أسئلة للتناول - عبدالوهاب الرماضي

2020/09/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالوهاب_الرماضي السجن السيئ الذكر راس الماء بفاس المعتقل السياسي : عبدالوهاب الرماضيرقم الإعتقال 3834كورونا-كوفيد 19:أسئلة للتناول منذ قرون خلت وفي زمن صعود البرجوازية وسيطرتها سياسيا بعد أن سيطرت اقتصاديا تحدث أحد منظريها، طوماس روبرت مالتوس عن معادلة ذات توازن مختل حدها الأول إنتاج الغذاء والثروة الإجتماعية وحدها الثاني تطور السكان معتبرا ان الطرف الاول يسير وفق متتالية حسابية(1, 2 ,3 ,4 ......





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