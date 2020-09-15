نعم نحن حكمتيون ... (رداً على مقال فؤاد النمري) - فالح مكطوف

2020/09/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فالح_مكطوف بتاريخ 9/7/2020 نشر السيد فؤاد النمري موضوع بعنوان (الحمكتيون المستلبون بالأدلجة) وكان ذلك الموضوع يدور حول أطروحات منصور حكمت التي تلاقي قبولا واسعاً خاصة بعد فشل جميع البدائل السياسية للبرجوازية من جهة، ودوره في أعاده البريق إلى الماركسية من خلال الشيوعية العمالية تحديدا كونه قائدها، وأسست على ضوء تلك الأطروحات أحزاب شيوعية تتبنى خطه ووجهات نظره التي ليست هي اكثر من التأكيد على البيان الشيوعي وا ......





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