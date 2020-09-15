زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 3 - دلور ميقري

2020/09/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري ديبو، كان ثمرةَ زواجٍ غير موفّق بين رجل على قدر من الثقافة وامرأة على شيء من العته.



ما لبثت المرأة أن أقدمت على الانتحار، برمي نفسها في بئر البيت، وذلك على أثر اقتران رجلها بإحدى قريباته؛ وهيَ سلطانة، شقيقة صالح.



هذه الأخيرة، كانت مثال امرأة الأب في التعبير الشعبيّ، الذي يقدّمها كإنسانة شريرة وقاسية القلب.



لكننا علمنا، سلفاً، أن عمة بطلة سيرتنا كانت معروفة باللؤم منذ صغرها حدَّ أن تُلقّب ب " الهار ......





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