{حقـيقة العـمـــــر }

2020/09/15 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا بريعان شبابه و هذه بزهرة شبابها وهذا كهل وهذه اربعينية وهذا شيخ وهذه عجوز وهذا طفل وذاك بالعقد الثالث وغيرها من المسميات التي تعبر عن مراحل العمر لدينا نحن البشر…ان من علامات النضوج لدى الانسان التقدم بالعمر ولكن هذا لا يعني انك بلغت عمرا معينا لكي يقال لك لقد نضجت !!!فكثيرا نرى أشخاصا متقدمين بالعمر ولكن سلوكه لا يوحي بتاتا للنضوج او الرشد ..



بينما هناك اشخاص في مقتبل العمر يكونون اكثر نضجا وحكمة بالمواقف والتعاطي مع أمور الحياة المختلفة..هنا يكمن السر فالنضوج الحقيقي هو نضوج الفكر أي بمعنى بلوغ العقل وتوصله لمرحلة تؤهله بالتصرف الصحيح والمتوازن مع جميع القضايا..هنا العمر للإنسان يقاس بالنضوج الفكري ويعتبر من ارقى المقاييس للعمر الحقيقي ففيه خلاصة التجارب والخبرات الحياتية والمواقف والنتائج لدى كل انسان ..اما عن العمر الرقمي ومراحله و اثاره الظاهرة علينا من تجاعيد او مشيب او وهن فهذا العمر الطبيعي للإنسان فنحن خُلقنا اطوارا فنبدأ أطفالا ضعفاء ومن بعدها شبابا أقوياء وأخيرا نشيخ ونرجع ضعفاء ..ولكن يوجد هنالك استثناءات فنرى اشخاص لا يبدو عليهم علامات تقدم العمر نقيض اشخاص يبدون طاعنين بالسن وهم صغارا !!!الم تتساءل يوما لما هؤلاء يبدون هكذا..؟الجواب الوافي لسؤالك هو (القلب) ففيه سر الشباب الدائم كلما كان القلب سليما طيبا زاد الوجه اشراقا ونورا والعكس أيضا فلو ملأته حقدا وحسدا زاد الوجه بؤسا وشحوبا..اعتني بقلبك و افكارك لأنها ستظهر على تقاسيم وجهك وجسدك عاجلا ام اجلا ..أصحاب القلوب السليمة اختاروا الشباب الدائم لخلاياهم فهي بتجدد مستمر واتخذوا من التسامح أساسا للتعامل في حياتهم وجعلوا الحب عنوانا لسجاياهم فترى الابتسامة لا تفارق محياهم ولم يذخروا وقتا للكيد والحسد مضوا مطمئنين برحاب اللطيف القدير مغموسين برحمته منعمين اما ذوو القلوب السوداء والأفكار السلبية فهم بالحقيقة احياء لكنهم ميتين!! شاخوا قبل الأوان ووهنوا مسرعين بسبب أفكارهم المريضة التي اكتست عقولهم وغلفت قلوبهم على حد سواء ,فلا يهنئون ولا يهدأ لهم بال عاشوا في دائرة السوء مساكين لم يذوقوا حلاوة الحياة ..ختاما نقول :ان العمر الحقيقي هو الذي عشته بصدق مشاعرك وعملت فيه ماتحبه لا بما ملكته او حصلته فالعمر واحد يا عزيزي لا يتكرر عشه بكل حب وصدق وامتنان ..

اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة ذات الشباب الدائم ولا تجعل في قلوبنا ذرة من حسد وغل او شر و اجعلنا من اهل النوايا الحسنة الذين لا يفكروا ولا يقولوا ولا يفعلوا الا خيرا…

عــمـــر ربــيـــــع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({حقـيقة العـمـــــر }) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({حقـيقة العـمـــــر }) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).