تضرر عجلة لرتل تنقل معدات للتحالف بانفجار في بابل

2020/09/15 | 20:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تضررت عجلة تنقل معدات خاصة للتحالف في مخحافظة بابل.





وذكر الاعلام الامني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، اليوم الثلاثاء تعرض الى انفجار عبوة ناسفة ، في ناحية النيل بمحافظة بابل، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".





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