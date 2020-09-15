الزيادي: التعيين بالوكالة انتهى بقانون نيابي وماعداه يعد مخالفة قانونية

2020/09/15 | 20:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} علق النائب في أتلاف سائرون، بدر الزيادي، عن التغييرات الخاصة التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الاثنين.وقال الزيادي {للفرات نيوز} ان" موقف الاتئلاف واضح نحن براء من هذه الاسماء واصدرنا بياناً رسمياً بهذا الموضوع، ورفعنا فكرتنا بانها مخالفة دستورية".وعزا اسباب ذلك الى" الغاء التكليف بالوكالة من قبل مجلس النواب وقد حدد اخر موعد في ـ24 من تشرين الاول 2019 في حكومة عادل عبد المهدي المستقيل".واضاف الزيادي" كان على رئيس الوزراء الرجوع الى القانون الذي صدر من مجلس النواب بعدم جواز تكليف اي شخص بالوكالة وفي حال التكليف فهي مخالفة قانونية".وتابع" اما فيما يخص الدرجات الخاصة فيجب ان تذهب الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها بما فيه مدير مكتبه". وكشفت وثيقة رسمية التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشملت 15 منصباً رفيعاً بينهم وكلاء وزارات.واثارت هذه التغييرات حفيظة عدد من الكتل السياسة التي وصفتها بـ"العودة الى المحاصصة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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