برشلونة يقدم لاعبه الجديد برقم 'الرسام' (فيديو)

2020/09/15 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

145 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، لاعبه الجديد البوسني، ميراليم بيانيتش، القادم من يوفنتوس الإيطالي، لوسائل الإعلام، بعد أيام من انضمامه لتدريبات الفريق.

وقال بيانيتش أثناء المؤتمر الصحفي اليوم، (15 أيلول 2020): "إنه لشرف كبير لي ولعائلتي أن أكون في برشلونة، أنا الآن في أفضل ناد بالعالم..



مغادرة يوفنتوس كانت صعبة، كنت ألعب مع فريق عظيم، لكنك دائما تحتاج لتحديات جديدة في كرة القدم".

💙❤️ @Miralem_Pjanic is Barça’s new Nº 8️⃣!#PjanicCuler pic.twitter.com/oifUVPI86h

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020

وعلق بيانيتش على هزيمة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في ربع نهائي دوري الأبطال، قائلا: "هزائم مثل 2-8 تحدث في كرة القدم، لقد عشت ليالي مماثلة، لكني هنا من أجل الفوز فقط، نريد أن نسعد الجماهير بالألقاب".

💙❤️ #PjanicCuler

😍 @Miralem_Pjanic new number 8️⃣!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020

وحول حديثه عن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في فريق برشلونة، قال: "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، من الصعب تخيله خارج برشلونة، لقد ترعرع هنا وصنع مسيرة عظيمة، ببساطة إنه بيت ميسي".

وعن المركز الذي سيلعب فيه، قال: "تحدثت مع كومان عدة مرات، لا أعرف أين سأشارك في أرض الملعب، سأكون متاحا في أي مكان، لقد لعبت في كل مراكز الوسط مع اليوفي".

📍 Camp Nou

💙❤️ #PjanicCuler📺 WATCH LIVE on Barça TV+

▶️ https://t.co/MCt5dMDoeX pic.twitter.com/aPuLBcfoKn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020

كما أشار البوسيني إلى أنه: "إذا ذهب سواريز إلى يوفنتوس، سيكون أمرا رائعا، لأن اليوفي ناد رائع، وسيضموا لاعبا عظيما وهدافا بارعا..



ثلاثي بوسكيتس، تشافي وإنيستا كان الحد الأقصى للمتعة والجودة، لكن خط الوسط الحالي جيد للغاية أيضا".

واختار ميراليم بيانيتش (30 عاما) القميص رقم 8، الذي كان يرتديه البرازيلي آرثر ميلو قبل رحيله في صفقة تبادلية معه إلى يوفنتوس، ومن قبله أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا، أندريس أنييستا، قبل رحيله للعب في الدوري الياباني منذ موسمين مع نادي فيسيل كوبي.

👌🔝

💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/qC6KQMGjQU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يرتدي فيها بيانيتش القميص رقم (8) بعد أن حمله عندما كان لاعبا في صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقدم لاعبه الجديد برقم 'الرسام' (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقدم لاعبه الجديد برقم 'الرسام' (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).