2020/09/15 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان الكتلة المعتدلة قادمة الى العراق نهاية الاسبوع المقبل.

وذكر عطية، في منشور له على صفحته في ’’فيسبوك’’، ان "اكثر من 5 درجات ستنخفض دون المعدل الحالي، في العراق وشمال ايران وتركيا ".

وأشار الى ان "الكتلة المعتدلة قادمة نحو العراق، نهاية الاسبوع القادم".

و توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، الاثنين 14 أيلول 2020، موعداً قريباً لإنخفاض درجات الحرارة بعموم انحاء البلاد بعد موجة حارة.

وقال العطية بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) إن " سيحدث ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يوم غدٍ الثلاثاء ومن ثم الاربعاء، ليلا ..



ثم تعود للانخفاض يوم الخميس في وسط وجنوب مدينة البصرة ".

واضاف إن "هناك مؤشرات بأنخفاض،الحرارة واعتدال الاجواء قبل نهاية الاسبوع المقبل في كافة المدن".

ويوم أول من أمس ، نشر المتنبئ الجوي، واثق السلامي توقعاته بشأن الحالة الجوية للأيام المقبلة وموعد تراجع درجات الحرارة.

وكتب السلامي على صفحته في ’’فيسبوك’’، "انكسار متوقع لحرارة الأجواء مطلع الاسبوع المقبل، مع دخول كتلة باردة شبه قطبية".

وبين ان "الانخفاض سيبدأ تدريجيا من اليوم الاحد، ويزداد خلال باقي ايام الأسبوع، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الخريفي يوم 21 ايلول وبداية فصل الخريف فلكيا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متنبئ جوي يحدد موعداً قريباً لدخول العراق بـ’’الكتلة الباردة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متنبئ جوي يحدد موعداً قريباً لدخول العراق بـ’’الكتلة الباردة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).