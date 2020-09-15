اصابة مصور قناة المسار في بابل بكورونا

2020/09/15 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اعلنت خلية الازمة في بابل عن اصابة مصور قناة / المسار / الفضائية عماد القيم بفيروس كورونا.وقال الدكتور اوراس العلواني عضو خلية الازمة :" ان المصاب تم نقله الى مستشفى الحلة الجراحي"./ انتهى

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