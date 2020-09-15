تعرض رتل يحمل معدات للتحالف الدولي الى انفجار عبوة ناسفة في بابل

2020/09/15 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تعرض رتل لشركة عراقية ، كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق ، الى انفجار عبوة ناسفة ، في ناحية النيل بمحافظة بابل.وذكرت خلية الاعلام الحربي :" ان الانفجار ادى الى اضرار باحدى العجلات، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها"./انتهى9

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