القبض على ارهابيين اثنين والعثور على مخبأ للصواريخ وقنابر الهاون في نينوى

2020/09/15 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت القوات الامنية القبض على ارهابيين اثنين وعثرت على مخبأ للصواريخ وقنابر الهاون في نينوى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من لواء المشاة ٧٦ ، القت القبض على اثنين من الارهابيين في قرية الحواسم بناحية القيارة ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب ".من جانب آخر عثرت مفارز قسم الاستخبارات في قيادة عمليات نينوى على مخبأ يضم صواريخ وقنابر هاون في منطقة وادي عكاب بنينوى ،تم رفعها من قبل مفارز الهندسة ./انتهى9

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