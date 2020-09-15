استهدف رتل للتحالف الامريكي في محافظة بابل بالعراق

2020/09/15 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت خلية الاعلام الامني في العراق بتعرض رتل كان ينقل معدات تابعة لما يسمى"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لانفجار عبوة ناسفة في م...

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