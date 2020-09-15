2020/09/15 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لانفجار عبوة في بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لانفجار عبوة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).