اختراق نوعي يقود الحشد الشعبي الى وكر “الافاعي” ويحبط هجمات كانت في وضع التنفيذ بديالى

2020/09/15 | 20:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن اختراق نوعي قاده الى وكر الافاعي شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعي بالتنسيق مع استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى نجحت قبل اسبوع من اختراق نوعي لخلية نائمة خطيرة مرتبطة بداعش في اطراف قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال بعض افرادها”.

واضاف، ان “الاعترافات قادت الحشد الشعبي الى كشف اوكار سرية مخباه بها اسلحة واعتدة ومواد غذائية في اطراف قرية محررة قرب المقدادية مؤكدا بان ماعثر عليها كبير وكان مجهز لشن هجمات ارهابية على مناطق ونقاط امنية الا ان الحشد الشعبي احبط المخطط الارهابي”.

واشار الحسيني الى ان” استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا محوريا في الاشهر الماضية من خلال كشف واختراق خلايا خطيرة داعش الارهابي واحباط محاولاتها الاثمة في زعزعة الاستقرار الامني”.

وتنتشر في ديالى عدة الوية للحشد الشعبي ابرزها 24-110-23 وهي تودي فعاليات مهمة في تعزيز امن المحافظة.



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