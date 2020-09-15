العراق: 80 وفاة جديدة و 4224 إصابة بالفيروس بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

2020/09/15 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا للساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل ثمانين حالة وفاة جديدة في عموم البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ثمانية آلاف ومئة وست وستين حالة، إضافة الى تسجيل أربعة آلاف ومئتين وأربع وعشرين إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يرفع مجمل عدد الإصابات إلى مئتين وثمانية وتسعين ألفا وسبعمئة وحالتين، مقابل تماثل أربعة آلاف ومئتين وأربعة عشر مصابا للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء مئتين وثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمئة وستة وأربعين شخصا.

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