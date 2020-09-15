الاعلام الامني: عبوة ناسفة تستهدف رتلاً ينقل معدات للتحالف الدولي في بابل

2020/09/15 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض اليوم، الى انفجار عبوة ناسفة ، في ناحية النيل بمحافظة بابل”.

واضافت، ان “الانفجار ادى الى أضرار بإحدى العجلات، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها”.

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