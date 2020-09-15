2020/09/15 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف انفجاران بعبوتين ناسفتين أرتالا لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في محافظتي الديوانية وبابل.

وأكد بيانٌ لخلية الإعلام الأمني تعرض أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية أكد تعرضها لانفجار بعبوتين على الطريق السريع الأول ضمن حدود مسؤولية الديوانية والثاني ضمن حدود مسؤولية بابل من دون وقوع أية خسائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجاران بعبوتين ناسفتين يستهدفان أرتالا للتحالف الدولي في الديوانية وبابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجاران بعبوتين ناسفتين يستهدفان أرتالا للتحالف الدولي في الديوانية وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).