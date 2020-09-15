فيديو.. محمد رمضان يوضح بعض الحقائق حول الراحل أحمد زكي والسقا والفيشاوي

2020/09/15 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ كشف الفنان محمد رمضان ، عن عدم مشاركته فى تنفيذ مسلسل، يجسد من خلاله شخصية الفنان أحمد زكي، وذلك بسبب إختلاف ورثة الفنان الراحل ، حول الموافقة على حدوث ذلك.ونفى محمد رمضان حدوث خلاف بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال تصريحات له ببرنامج The Insider بالعربي بسبب ترتيب الأسماء فى مسلسل “نسل […]

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