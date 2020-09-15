الموارد المائية تحدد أكثر من 20 سداً لتوليد الطاقة الكهربائية

2020/09/15 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تحديد اكثر من 20 سداً على نهري دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربائية فقط وليس للخزن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة بصدد دراسة استراتيجية للمياه والأراضي في العراق”، مشيراً إلى أنه” تم تحديد أكثر من 20 سداً على نهري دجلة والفرات والروافد التي تصب فيها هذه السدود فقط لتوليد الطاقة وليس للخزن”.

وأضاف ذياب، أن “عملية حركة المياه من سد إلى سد لتوليد الطاقة، وهذه العملية مخطط لها سواء في الإقليم وفي عموم النهرين دجلة والفرات”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة معمول بها في كل دول العالم، من أجل إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، لا تحتاج إلى وقود”.

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