اكبر شركة لقاحات تحدد المدة اللازمة لتطعيم سكان العالم ضد كورونا

2020/09/15 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شركة سيرم انستيتوت أوف اندياSSI، أكبر شركة لقاحات في العالم، الاثنين، أن تطعيم كل سكان العالم ضد كوفيد-19، قد يستغرق ما بين أربعة إلى خمس سنوات.

وقال أدار بوناوالا المدير التنفيذي للشركة في اتصال بالفيديو مع صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم (15 ايلول 2020)، إن "إنجاز هذا العمل يتطلب 15 مليار جرعة، بمعدل جرعتين لكل شخص، لكنه حذر من أن مصنعي الأدوية ليس لديهم القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب".

واضاف، انه "حتى لو كان لقاح كوفيد-19 جاهزا بحلول مطلع العام المقبل، كما توقع خبراء، فلن تكون هناك جرعات كافية لتطعيم سكان العالم بالكامل حتى نهاية عام 2024، على أحسن تقدير".

ودخلت شركة SSI في شراكة مع صانعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك AstraZeneca و Novavax ، لتطوير لقاح، والتزمت بإنتاج مليار جرعة، نصفها سيذهب إلى الهند، ولم يقدم أي مصنع لقاح آخر تعهدا مماثلا.

وقدرت الشركة سعر الجرعة الواحدة في حدود ثلاثة دولارات، وسوف تستفيد 92 دولة من الكمية المنتجة.

جدير بالذكر ان كوفيد-19 تسبب في إصابة أكثر من 29 مليون شخص حول العالم ووفاة نحو 950 ألفا آخرين

ا.ح

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