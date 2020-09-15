مقتل شخص بآلة جارحة شرقي بغداد

2020/09/15 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل شخص بآلة جارحة بعد احتجازه داخل منزل شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصا اقدم على قتل آخر بواسطة آلة جارحة بعد احتجازه ٤ ايام في دار الجاني حسب ادعاء ذوي المجنى عليه في قطاع صفر بمدينة الصدر".

واشار المصدر الى ان "الجريمة تعود الى خلاف"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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