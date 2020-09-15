ترامب يعلن لأول مرة أنه حاول اغتيال الأسد

2020/09/15 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة، الثلاثاء، أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017.وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنه “كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك”.ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير […]

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