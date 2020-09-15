2020/09/15 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات لما يسمى بالتحالف الدولي في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/15 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات لما يسمى بالتحالف الدولي في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات لما يسمى بالتحالف الدولي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).