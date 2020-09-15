وفد عُماني يحضر توقيع اتفاق التطبيع

2020/09/15 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد مسؤول أمريكي كبير، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ترسل سلطنة عمان ممثلين لحضور مراسم توقيع اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع الاحتلال في البيت الأبيض.جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز، عن المسؤول الأمريكي دون أن تذكر اسمه، ولكنها شددت على أنه مطلع ومن البيت الأبيض.ومن المرجح أن يزكي هذا التطور […]

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