ائتلاف النصر يعلن تأييده ومساندته للتغييرات التي اجراها الكاظمي في المناصب

2020/09/15 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف النصر تأييده ومساندته للتغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عدد من المناصب الإدارية في الدولة.

ووصفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر إن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها كانت ضرورية من اجل استكمال عمليات الإصلاح، مشيرة الى ان رئيس الوزراء اضطر لإحداث توازن بين الوطنية والكفاءة والقدرة على شخوص بإمكانهم ادارة مؤسسات الدولة، من خلال المزواجة بين المعايير التي من المفترض توافرها في الاختيارات، فيما أشارت مظفر الى احتمال ان تشهد الأيام المقبلة تغييرات جديدة وفق سياسة الحكومة الرامية الى إجراء الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، إضافة الى ضبط الجانب الامني عبر قيادات متمكنة ومهنية ومخلصة.

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